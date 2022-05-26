Как правильно выбрать микрокредит, рассказали эксперты Financer.com

В ситуации, когда нужны "быстрые" деньги, казахстанцы все чаще прибегают к помощи микрофинансовых организаций (МФО), передает BaigeNews.kz.

И это неудивительно – по сравнению с банками они предлагают более доступные и гибкие условия оформления и возможность получить необходимую сумму, не выходя из дома. Однако к выбору МФО нужно подходить ответственно, учитывать все тонкости и риски. Незаменимым помощником в этом вопросе является бесплатный сервис Financer.com.

Financer.com – это независимый источник актуальной информации о рынке финансовых услуг Казахстана. Здесь собраны данные обо всех микрофинансовых компаниях страны без "мелкого шрифта" – с объективным описанием их плюсов и минусов.

"Чтобы выбрать наиболее подходящий вам микрокредит, нужно сравнивать не только условия предоставления займа, но и сами МФО между собой. Надежность МФО обеспечивает вашу безопасность. На Financer.com вы можете ознакомиться со списками достоинств и недостатков казахстанских кредитных компаний, а также прочитать и оставить отзывы об их работе", – отмечает эксперт в области кредитования и личных финансов Financer.com Евгения Николаевская.

Сервис поможет сравнить кредитные предложения разных МФО по ставкам, суммам и срокам и выбрать самые выгодные из них. Достаточно указать нужную сумму на слайдере, и вы увидите все предложения, отсортированные по стоимости займов. А в общем рейтинге по каждой компании представлены данные о минимальном возрасте заемщика, наличию/отсутствию кредитного сервиса, а также возможности получить кредит с плохой кредитной историей.

Особое внимание при выборе МФО нужно обращать на ее репутацию. Наличие официальной регистрации гарантирует соответствие заключенного вами кредитного соглашения действующему законодательству РК. Помните: надежные кредиторы всегда публикуют контакты, публичную оферту и прочие документы на своем сайте. Стоит отметить, что с изменениями законодательства в 2019 году ломбарды и компании, выдающие онлайн-микрокредиты, также стали относиться к микрофинансовым организациям, если у них есть разрешение на ведение деятельности от регулятора – Национального банка Казахстана.

В нашей стране микрозаймы выдаются только гражданам Казахстана, достигшим 18 лет.

К очевидным преимуществам микрокредитования можно отнести возможность получить наличные быстро, в любое удобное время, без залога и дополнительной гарантии. Достаточно иметь доступ к Интернету и счет в казахстанском банке на свое имя, а также предоставить документ, удостоверяющий личность. При этом кредит оформляется ровно на ту сумму, которая вам необходима в данный момент (от 1 до 300 тысяч тенге).

Людям, работающим неофициально, а также с испорченной кредитной историей банки, как правило, отказывают в выдаче кредита, в то время как МФО не требуют официального подтверждения дохода, справок и т. д. Однако к такому способу решения финансовых проблем необходимо подходить взвешенно и ответственно. Берите микрокредит, только если вы абсолютно уверены, что сможете справиться с кредитными платежами, проценты по которым зачастую превышают банковские.

Выбор компании для микрокредитования сопровождается объективными сомнениями и трудностями. Чтобы не потеряться в многообразии вариантов и процентных предложений, доверьтесь специалистам Financer.com (c более подробной информацией о МФО можно ознакомиться по ссылке).