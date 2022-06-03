Как правильно использовать флаг Казахстана

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Государственная символика — это не только отличительная черта страны, но и патриотический символ, олицетворяющий собой независимость и суверенитет. Правила использования флагов, гербов и гимнов отдельно прописаны в законодательствах всех государств, в том числе и Казахстана.

Напомним, на выступлении казахстанский артист, известный как Shiza, вышел на сцену с государственным флагом и нецензурно выразился. В этот момент рядом с ним на сцене находился участник популярной группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов. В тот момент, когда Shiza произнёс нецензурное выражение, Маркленов начал смеяться и громко кричать. После флаг унесли. Видео скандального концерта появилось в соцсетях и вызвало волну возмущений.

После скандального концерта участник группы "Ирина Кайратовна" записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами за неподобающее поведение на концерте.



После инцидента министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал, введут ли в Казахстане культуру отмены. А сенатор Нурторе Жусип призвал отстранять от сцены певцов за оскорбление государственных символов и нецензурную лексику.



Редакция BaigeNews.kz расскажет читателям, как пользоваться флагом Казахстана так, чтобы не вызвать переполох и не стать фигурантом уголовного дела.



До 2020 года казахстанцы не могли размещать флаг на своих балконах — с этим был связан один прецедент, вызвавший волну возмущения в социальных сетях. В 2015 году астанчанин Жандос Курманбаев, радуясь победе казахстанского боксера Геннадия Головкина над британцем Мартином Мюрреем, вывесил с балкона своей квартиры государственный флаг. Он не ожидал, что за это его привлекут к ответственности и заставят оплатить штраф.

По мнению правоохранителей, местный житель совершил административное правонарушение, предусмотренное существовавшей на тот момент статьёй "Незаконное использование государственных символов". Представитель управления внутренней политики акимата Нур-Султана и полицейские назначили Курманбаеву штраф в размере 396 400 тенге. Флаг изъяли как вещественное доказательство.

Астанчанин был с этим не согласен и, получив поддержку социальных сетей, начал борьбу с несправедливым законом. В итоге правила использования флагов пересмотрели.

Как правильно использовать флаг

Государственный флаг РК может использоваться физическими и юридическими лицами в зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, её граждан.

Также нужно учесть, что флаг независимо от его размеров должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается использование флага физическими и юридическими лицами с нарушением требований национального стандарта.

"В свою очередь, несоответствиями национальным стандартам являются нарушения формы, размеров и технических требований, установленных государственному флагу Республики Казахстан. В случае несоответствия государственного флага национальному стандарту он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом правительством РК. Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях РК полагается административный штраф за незаконное изготовление государственного флага, не соответствующего требованиям национального стандарта. Государственный флаг не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства", — сообщили в министерстве культуры и спорта.

Требования по размерам государственного флага

Флаг должен соответствовать госстандартам, сказано в законе о госсимволах. Он представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым парящий орел. У древка флага — национальный орнамент в виде вертикальной полосы. Изображение солнца, его лучей, орла и орнамента должно быть цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине — 1:2.

Законны ли изображения флага на госномерах и товарах?

"На сегодняшний день согласно конституционному закону РК изображение может размещаться и на иных материальных объектах. Однако к иным материальным объектам не относятся предметы одноразового использования. Государственный флаг — это предмет, изготовленный с соблюдением стандарта РК №988-2007. Изготавливать государственный флаг вправе только уполномоченные организации исключительно при наличии на то лицензии", — отмечают в ведомстве.





В каких случаях не допускается использование государственного флага?