Как мы 22 тысячи человек проверим? Чиновники оправдались за выдачу жилья вне очереди в ЗКО

Фото: 24tv.ua

Чиновники опровергли информацию Антикоррупционной службы о незаконной выдаче жилья из госфонда в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам работников акимата, во всём виноват жилищный кодекс, где две статьи противоречат друг другу. Чиновники уверяют, что опирались на письмо министерства индустрии и инфраструктурного развития и предоставляли служебное жильё вне очереди приглашённым в регион врачам, полицейским и учителям.

Проверить всех нуждающихся на наличие недвижимости якобы просто не успели.

"Нас четыре человека, мы 22 тысячи человек не проверим. К примеру, сегодня человек устроился, завтра квартиру получил, как мы его проверим за два дня? Такие факты бывают. Здесь годами надо, целый год мы должны проверять, нас два человека у каждого базу открывать, это полчаса займёт", - сказал замглавы отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Канат Умралиев.

Накануне Антикор сообщил, что 247 квартир в Уральске выдали тем, кто не числился в списках нуждающихся. Еще 169 семей стали новоселами вне очереди. А 189 сирот и многодетных исключили из списка.