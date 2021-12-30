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Как казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество | BaigeNews.kz 30 декабря, 12:39
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Фото: freepik.com

Как казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество

Полноценный рабочий год начнется для казахстанцев 10 января. До этого праздничные выходные на Новый год и Рождество подарят короткую рабочую неделю, передает BaigeNews.kz со ссылкой на uchet.kz.

Официальными выходными являются: 1, 2 января 2022 года - Новый год и 7 января - Рождество. Не забывайте: 31 декабря – рабочий день.

Стоит обратить внимание, что 1 и 2 января выпадают на выходные, что даст два дополнительных выходных казахстанцам.

Таким образом, на Новый год казахстанцы отдыхают:

  • при пятидневной неделе – 1, 2, 3, 4 января 2022 года;

  • при шестидневной рабочей неделе 1, 2, 3 января 2022 года выходные. Но если по графику работа в субботу, то нужно выйти 4 января.

Потом два рабочих дня – 5 и 6 января 2022 года.

Один выходной на Рождество – 7 января 2022 года при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

8 января 2022 года снова на работу – для шестидневки

8-9 января – выходные для пятидневки.


#Новый год #Рождество #выходные
30 декабря, 12:39
2368
Журналист

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