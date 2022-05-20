Как казахстанские вузы усиливают сотрудничество с работодателями

Фото: Арман Мухатов

Казахстанские вузы усиливают сотрудничество с работодателями. Для этого университеты разрабатывают образовательные программы, исходя из запросов рынка труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МОН РК. Сейчас студенты проходят стажировку и по окончании учебы трудоустраиваются в ведущие компании и предприятия страны.

Вузы заключили договоры и меморандумы о сотрудничестве с такими компаниями, как Аrсеlоr Мittаl Темиртау, "КазТрансОйл", "Мангистаумунайгаз", "Жайремский ГОК", "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко", "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", АО "Азия Авто", Каspi bаnk, "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и другими.

К примеру, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева заключил более 1 000 договоров о сотрудничестве с АО "Самрук-Казына", АО "Национальный центр космических исследований и технологий", АО "Национальные информационные технологии", АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", АО "Центр электронных финансов", ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса", АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", РГП "Национальный центр биотехнологии", РГКП "Казгеодезия", РГП "Казгидромет" и прочими.

Кроме того, в ЕНУ работает совет работодателей, который оказывает содействие в повышении качества образования, подготовке кадров, прохождении производственной практики студентами и трудоустройстве выпускников. Работодатели также участвуют в разработке и экспертизе образовательных программ. Для студентов и выпускников вуза работодатели проводят ярмарки вакансий, конференции, выставки, экскурсии на предприятиях, семинары, мастер-классы.

Высокие показатели по трудоустройству выпускников у Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова — почти 98 процентов. Вуз заключил 270 договоров о сотрудничестве с крупными предприятиями региона. Среди них — АО "Алюминий Казахстана", АО ERG Service, Аксуский завод ферросплавов, Казахстанский электролизный завод, Павлодарский нефтехимический завод, Экибастузская ГРЭС-1 и другие. Уже с первого курса студенты Торайгыров Университета проходят дуальное обучение на предприятиях региона, а также оплачиваемые стажировки и практики от работодателей.