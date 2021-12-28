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Как Казахстан будет переходить к низкоуглеродной экономике | BaigeNews.kz 28 декабря, 23:36
2163
Фото: shutterstock

Как Казахстан будет переходить к низкоуглеродной экономике

Состоялось 59-ое заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Казахстан на совете представлял министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

На совете обсуждались вопросы глобальной климатической повестки и проводимой климатической политики в государствах-участниках СНГ.

На заседании Магзум Мирзагалиев выступил с докладом о декарбонизации энергетического сектора Республики Казахстан, в котором отметил о важной задаче, стоящей перед Казахстаном, по переходу на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику.

Магзум Мирзагалиев рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на достижение цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, поставленной Главой государства в декабре 2020 года на Саммите ООН по климатическим вопросам.

В настоящее время разрабатывается Доктрина достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, где предусмотрены меры по глубокой декарбонизации.

Планы по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе и переходу к низкоуглеродной экономике будут осуществлены путем реализации ряда проектов по вводу как базовой, так и маневренной генерации.

Так, в ближайшей перспективе предполагается строительство преимущественно возобновляемых источников энергии, а также ряда проектов по газовой генерации. Данная концепция по реновации энергосистемы нашла свое отражение в разработанном в соответствии с поручением Главы государства Энергетическом балансе Республики Казахстан до 2035 года.

Вместе с тем, в целях исполнения поручения Главы государства, Правительством был утвержден План развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы. Проводится работа по анализу состояния, необходимости строительства и модернизации электрических сетей для подключения реализуемых и перспективных проектов.

В целом, к 2030 году планируется достижение следующих показателей:

- 15% доли выработки электрической энергии от ВИЭ;

- 25% доли газовой генерации.


#экология #экономика
28 декабря, 23:36
2163
Журналист

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