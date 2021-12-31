Пенсии, соцпособия, новые налоги: как изменится жизнь казахстанцев в 2022 году

Фото: Коллаж BaigeNews.kz

В 2022 году с повышением пенсий и соцпособий казахстанцев ждет и увеличение госпошлин и порогов достаточности ЕНПФ. Подробнее - в материале BaigeNews.kz.

С 1 января 2022 года увеличится минимальный размер заработной платы до 60 000 тенге. А также месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан до 3 063 тенге.

А значит, повысятся пенсии и пособия. На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 триллиона тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий 190,4 миллиардов тенге.

Это приведет к повышению доходов 4,2 миллиона человек. 1,9 миллиона человек будут получать повышенные пособия на 5 процентов на общую сумму 52,1 миллиарда тенге. Туда войдут пособия по рождению ребенка, для многодетных семей, инвалидов, пособия по утере кормильца,

Солидарная пенсия увеличится на семь процентов. Минимальная пенсия с 43 272 тенге повысится до 46 302 тенге. Вместе с увеличением МРП на пять процентов вырастет и базовая пенсия до 19 450 тенге.

Кроме того, с 1 января станет людей, получающих пенсию из ЕНПФ, станет больше. Как сообщает "Sputnik Казахстан", в этот список добавят граждан, которые начали получать пенсии с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года.

Согласно новой методике пенсионера ждет ежегодный рост его ежемесячных выплат. Раньше система была выстроена так, что в начале человек получал большую сумму со своих накоплений. С годами она уменьшалась.

Теперь вначале человек получает меньшую сумму, но ежегодно она будет увеличиваться на пять процентов. И по старой, и по новой методике выплаты будут идти до полного исчерпания накоплений.

Повышение пенсионного возраста

В Казахстане продолжают постепенное повышение пенсионного возраста женщин. С 1 января 2022 года этот показатель будет равен 60 годам и шести месяцам. В 2021 году пенсионный возраст равнялся 60 годам.

Женщинам напоминают, что родившимся во втором полугодии 1961 года (июль-декабрь), нужно успеть подать заявление на назначение пенсионных выплат по возрасту до конца текущего года.

В противном случае право выхода на пенсию возникнет только при достижении 60 лет и шести месяцев. У мужчин пенсионный возраст остается прежним - 63 года.

Повышение зарплат

В Минтруда утверждают, что увеличение МЗП и МРП приведет к росту денежных доходов 1,6 миллиона человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется категории низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.

Кроме того, с 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в два раза. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение четырех лет их зарплата также увеличится в два раза.

С 2022 года будет увеличиваться заработная плата тех категорий, которых повышение не затронуло. Это – архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие, всего порядка 588 тысяч человек.

Увеличение порогов ЕНПФ

Один из способов использования пенсионных накоплений - частичное досрочное снятие тоже претерпел некоторые изменения.

В декабре стало известно о повышении порогов достаточности с 1 января 2022 года. Они вырастут почти в два раза.





Отбасы банк сможет открывать депозиты дистанционно





Новые налоги

Это решение вызвало шквал возмущения населения, экспертов, депутатов. После чего Президент отложил повышение порогов до 1 апреля 2022 года.С 2022 года все 1500 консультантов смогут открывать депозиты дистанционно. Депозит может открыть каждый совершеннолетний казахстанец: в среднем процедура занимает не более 10 минут.Воспользоваться услугой можно с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Перед совершением звонка клиенту стоит убедиться, что у него под рукой есть устройство с камерой и доступом в интернет и удостоверение личности.

С 2022 года в Казахстане введут цифровой налог - так называемый налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями.

Уплачиваться он будет иностранными компаниями при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты. В Минфине подтвердили, что налог коснется иностранных сервисов, продающих товары онлайн.

К ним относятся в том числе Amazon, Wildberries, Ozon и т.д. Это может повлечь рост стоимости за товары, которые реализуют онлайн-сервисы.



Также с января 2022 года будет установлен предельный порог налоговой задолженности – 6 МРП, ниже которого арест счетов не будет применяться.

Кроме того, с 2022 года введут плату за цифровой майнинг. Плательщиками платы будут являться те лица, которые осуществляют цифровой майнинг. Ставка будет приравниваться 1 тенге к 1 киловатту.

В Казахстане введут специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей с использованием мобильного приложения E-Salyq Business.

На три года освободят от уплаты КПН и ИПН юрлиц, применяющих новый СНР с использованием специального мобильного приложения.

Документы станут дороже

МРП автоматически изменит и стоимость изготовления документов, сообщает SKNews.kz.

Получения паспорта обойдется в 8 МРП или 24 504 тенге.

Удостоверение личности можно получить за 0,2 МРП или 613 тенге.

За получение водительских прав нужно заплатить 1,25 МРП или 3 828 тенге.

Свидетельство о рождении в Казахстане выдается бесплатно, но при изменении, дополнении и восстановлении документа придется внести 0,5 МРП, то есть 1 532 тенге.

Зарегистрировать брак казахстанцы смогут за 1 МРП или 3 063 тенге. А повторная выдача свидетельства обойдется в 0,5 МРП, т. е. 1 532 тенге.

А госпошлина при подаче на развод - 2 МРП или 6 126 тенге.

Вырастут тарифы по утильсбору

Новый размер МРП потянул за собой и утилизационный сбор при ввозе автомобиля, сообщает Kolesa.kz.

Платить его обязаны казахстанские автопроизводители, официальные импортеры, а также все, кто желает привезти и зарегистрировать автомобиль в Казахстане вне зависимости из стран ЕАЭС или других государств.

Уплачивается утильсбор разово до первичной постановки машины на учет.

Для расчета, сколько платить за утилизацию транспортного средства, используется базовая ставка сбора — 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году), умноженная на коэффициент, который зависит от вида и категории автомобиля. Утильсбор за электромобили равен нулю.

Массовая ревакцинация

Начиная с января Казахстане планируется провести массовую ревакцинацию. Как заявил премьер-министр РК Аскар Мамин 28 декабря, за первую половину 2022 года необходимо повторно вакцинировать девять миллионов человек.

Уже известно, что бесплатными для ревакцинации будут только "Спутник Лайт" и QazVac.

28 декабря было объявлено о том, что в первом квартале нового года ожидается поставка миллиона доз вакцины "Спутник Лайт".

Открытым вопросом остается поставка и цена американо-германской вакцины Pfizer в Казахстане, на которую рассчитывают многие в нашей стране для ревакцинации.



