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Как изменился размер пенсий и госпособий в Казахстане, рассказали в Минтруда | BaigeNews.kz 5 января, 15:21
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Фото: pixabay.com

Как изменился размер пенсий и госпособий в Казахстане, рассказали в Минтруда

Минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с первого января в Казахстане составляет 65 752 тенге. Данные повышения коснулись 2,2 миллиона пенсионеров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве напомнили, что с первого января 2022 года в Казахстане размеры пенсий по возрасту повышены на семь процентов, размеры базовой пенсии и государственных пособий увеличены на пять процентов.

В соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" с 1 января 2022 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на семь процентов, то есть с опережением уровня инфляции на два процента.

При этом размер минимальной пенсии по возрасту составил 46 302 тенге. Размер базовой пенсионной выплаты повышен на пять процентов.

С 1 января 2022 года ее минимальный размер составляет 19 450 тенге. В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с первого января составляет 65 752 тенге. Данные повышения коснулись 2,2 миллиона пенсионеров.

Кроме того, с 1 января 2022 года, в связи с изменением величины прожиточного минимума, на пять процентов повышены следующие виды пособий:
  • государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
  • государственное пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов;
  • государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I-ой группы.
В связи с увеличением размера месячного расчетного показателя с первого января также на пять процентов повышены размеры следующих пособий:
  • государственных специальных пособий по спискам № 1 и № 2;
  • государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года;
  • единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;
  • специальных государственных пособий;
  • государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награжденным орденом "Материнская слава";
  • государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);
  • назначенных, но невыплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.
В соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании" размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС также повышены на пять процентов.

Напомним, в 2022 году с повышением пенсий и социальных пособий казахстанцев ждет и увеличение госпошлин и порогов достаточности ЕНПФ. Подробнее - в материале BaigeNews.kz.
#пенсии #социальные пособия #Минтруда
5 января, 15:21
780
Журналист

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