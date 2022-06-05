Резиновая кукла, собачка и именинники: как голосовали креативные казахстанцы на референдуме

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Народное волеизъявление завершилось во всех регионах Казахстана. Часть наших соотечественников ещё приходят на участки в других странах, голосование там продолжается из-за разницы во времени. А пока BaigeNews.kz решил показать вам самых креативных казахстанцев, голосовавших на референдуме.

Эпатажный блогер и известный активист Юрий Толочко проголосовал вместе со своей "подругой" - резиновой куклой по имени Луна.

"Мы проголосовали. Мы с Луной решили проявить свою гражданскую активность и высказаться по поводу политических реформ", - написал Юрий Толочко в своё Instagram-аккаунте, показав несколько фотографий с момента голосования.











Примечательно, что раньше Юрий Толочко встречался с другой "девушкой" - брюнеткой Марго. Что послужило причиной "разрыва", остаётся только гадать.

Другая казахстанка зоозащитница из Караганды Наталья Уголькова пришла на участок вместе с собакой.

"Новый Казахстан, за цивилизованное и гуманное общество без коррупции зоозащитники начали бороться задолго до того, как это стало мейнстримом. Поэтому когда нас с Моней попросили прийти и проголосовать за реформы, мы пришли. И проголосовали. Дали интервью двум телекомпаниям. На момент, когда мы с ней покинули здание, никто не был съеден, ничего не поломано, не запачкано, никто не покрылся аллергической сыпью. В норме оказалось и психическое состояние окружающих. Совершенно внезапно оказалось, что чистое воспитанное животное - не такое уж страшное явление. А появление с ним в общественном месте - не преступление. Если реформы пойдут на пользу стране, будем хвастаться внукам, что мы тоже в этом участвовали. Если нет - будем пытаться снова и снова, пока не получится хорошо", - написала она в Instagram.

На участках референдума в Восточно-Казахстанской области была были и молодожёны и именинники. В Усть-Каменогорске молодая семья заключила брак, после чего новая семья пошла на избирательный участок отдать свой голос. Елена и Максим считают, что в этот важный день народ должен проявить активную гражданскую позицию.





фото членов комиссии

"Сегодня торжественное событие в нашей семье и нашей стране. Именно поэтому в этот день мы решили зарегистрировать брак. Нам важно, чтобы Казахстан процветал и нам важно будущее, в котором будут расти наши дети. А еще сегодня годовщина нашего знакомства, поэтому все совпало для того, чтобы мы выбрали этот день для заключения брака, - рассказала Елена Гализина.



А на участке №639 района Алтай было сразу пять именинников среди голосующих.







фото членов комиссии





фото членов комиссии

"Супруги Карменовы Касен Михайлович и Любовь Александровна ещё и родились в один день! У них сегодня тройной праздник! Поздравления сегодня также принимал Тлеу Сулейменов. Впервые в своей жизни Виктория Снегирева участвует в голосовании. Ей исполнилось 18 лет. Для девушки этот день запомнится на всю жизнь. Всем им вручены памятные подарки. Этот день войдёт не только в историю страны, но и в историю этих семей", - сообщили члены комиссии.





фото членов комиссии

Среди проголосовавших были известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосовали на референдуме, читайте здесь.

