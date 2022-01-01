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К Земле летят два астероида, один из них размером с небоскреб | BaigeNews.kz 1 января, 18:34
5707
Фото: из открытых источников

К Земле летят два астероида, один из них размером с небоскреб

К Земле летят два астероида, которые астрономы характеризуют как "потенциально опасные", передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Один из них – астероид 2013 YD48 – размером с лондонский Биг-Бен. Он пролетит мимо нашей планеты 11 января. Астероид приблизится к Земле на 5,6 миллиона километров.

Второй астероид – 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг, передает РИА Новости. 18 января он приблизится к нашей планете на расстояние 0,013 астрономической единицы (около двух миллионов километров), что считается "близким подходом".

Угрозы столкновения с Землей нет ни для того, ни для другого приближения.

#космос
1 января, 18:34
5707
Журналист

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