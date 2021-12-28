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﻿К штрафу приговорили районного замакима за получение "отката" в Туркестанской области | BaigeNews.kz 28 декабря, 12:06
2331
Фото: mapio.net

﻿К штрафу приговорили районного замакима за получение "отката" в Туркестанской области

Чиновника из Туркестанской области осудили за мошенничество, передает корреспондент BaigeNews.kz. Заместитель акима Байдибекского района пытался незаконно заработать на строительстве фронт-офиса и, судя по материалам дела, попросил "откат" от подрядчиков.
"Темір А. подозревался в получении денежных средств в сумме один миллион тенге путем мошенничества от директора ТОО за перечисление денежных средств по договору строительства фронт-офиса в районе Байдибек би Туркестанской области на сумму 22 184 000 тенге", - говорится в сообщение Антикоррупционной службы.
Сначала чиновника судили не только за мошенничество, но и за дачу взятки. Однако последнюю статью исключили из обвинения за неимением доказательств. Кроме того, судебный процесс проходил не на территории Туркестанской области, а в Шымкенте. Видимо, деньги замакима получал на территории этого города.
"27 декабря 2021 года приговором Каратауского районного суда города Шымкент заместитель акима Байдибекского района Туркестанской области Темір А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 части 3 пункта 2 УК РК и осужден к наказанию в виде штрафа размере 14 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Антикоре.

#Коррупция #Туркестанская область #Шымкент
28 декабря, 12:06
2331
Журналист

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