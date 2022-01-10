К ремонту светофоров приступили в Алматы

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В Алматы приступили к ремонту светофоров, за время беспорядков 40 из них получили повреждения, 12 - значительные. Об этом сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения города, передает " Хабар 24" Выведены из строя светофорные стойки и табло обратного отсчета времени. На многих объектах требуется замена кабеля.Предварительная стоимость работ - 72 миллиона тенге. Уже восстановили светофоры по проспекту Сейфулина, на улицах Момышулы и Манаса.Скоро возобновится движение на проспекте Абая. Проблемным остается участок на перекрестке с улицей Гагарина. Ведутся работы по Толе би.В настоящее время в Алматы продолжается операция по ликвидации террористов. Вокруг мегаполиса действуют 13 блокпостов.Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города. В ходе досмотра задерживают злоумышленников, которые в салонах своих автомобилей пытаются провести оружие.

Жители Алматы рассказали, как переживали беду, свалившуюся на их город, как спасались от нападения и что чувствовали по ночам, слушая звуки взрывов и автоматных очередей. Подробнее - в материале BaigeNews.kz.



Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.