К голосованию на референдуме приступили в 12 регионах Казахстана - ЦИК

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По состоянию на 7:00 времени Нур-Султана к голосованию на референдуме приступили в 12 регионах республики, где открыты 8089 участков, и на 12 участках при представительствах Казахстана в 10 иностранных государствах, передаёт BaigeNews.kz.



"На 36 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, в рамках конституционного закона, голосование началось в 6 часов утра местного времени. В соответствии с границами часовых поясов на 1870 участках референдума в пяти регионах - Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях - голосование начнется в 7 часов утра по местному времени, то есть в 8 часов времени столицы", - сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.



Всего в РК 10 012 участков для голосования на референдуме, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах 65 участков в 52 странах.



4 июня в 18:00 завершилась выдача открепительных удостоверений на право голосования. Всего таких удостоверений по стране выдано 21 465.



В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, значатся 11 722 536 казахстанцев.

