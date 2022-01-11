Пять филиалов зарубежных вузов откроют в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений для повышения качества образования, передает BaigeNews.kz
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Глава государства поручил разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.
"Злободневным остается вопрос доступности высшего образования. Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов", - сказал Токаев на заседании Мажилиса.
Президент напомнил, что недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России.
"Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны", - сказал Токаев.
В целом на всем нужно изменить взгляд на образование, заявил глава государства.
"Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников", - заключил Токаев.