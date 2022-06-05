Как известные казахстанцы голосуют на референдуме

Фото: Instagram_bagdatmussin

В референдуме по внесению поправок в Конституцию, судя по данным ЦИК, уже приняли более половины избирателей. Среди проголосовавших — известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники.

В числе первых проголосовал на референдуме министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

"Процесс голосования хорошо организован. Несмотря на активное участие избирателей, члены комиссии работают очень слаженно. Уверен, что 5 июня 2022 года станет одной из важнейших дат в истории современного Казахстана", — сказал глава МОН.







Не осталась в стороне известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева. Она проголосовала на участке в здании Национальной библиотеки в Алматы.





Фото с избирательным бюллетенем сегодня выложил в соцсетях министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

"С утра проголосовали за наше общее будущее", — написал глава МЦРИАП.



Не только действующие министры принимают участие в референдуме, но и бывшие. Отдать свой голос за будущее Нового Казахстана решил и экс-глава Минздрава Алексей Цой.





Солист группы "Нур-Мукасан" Мукасан Шахзадаев после голосования дал интервью журналистам.

"Я пришёл отдать свой голос. Для того чтобы построить Новый Казахстан, каждый должен сделать свой выбор", — сказал он.





Пресс-службы активно репостят своих акимов. Ниже на фото бросает в урну бюллетень аким Алматинской области Канат Бозумбаев.





Свой голос на референдуме отдал и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Как говорят в пресс-службе, свой бюллетень глава региона получил и заполнил, отстояв в очереди вместе с другими горожанами на участке в одной из средних школ Усть-Каменогорска.





Среди знаменитостей с активной гражданской позицией оказалась шахматистка Жансая Абдумалик.

"Сегодня проходит историческое событие для всего Казахстана. Для меня участие в референдуме — это возможность выразить свою гражданскую позицию. Я пришла и сделала свой выбор", — сказала она.





За поправки в Конституцию проголосовал солист группы "Жігіттер" Баглан Абдраимов.







В Сети также появилось фото казахстанских спортсменов, выходцев из ВКО. Это чемпион мира по қазақ күресі, заслуженный мастер спорта РК Айбек Нугымаров, а также именитые футболисты Казахстана Давид Лория, Самат Смаков и Андрей Карпович.

В Шымкенте на референдуме проголосовал и известный актёр Асанали Ашимов.