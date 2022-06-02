Известная ведущая стала президентом конкурса "Мисс Казахстан"

Известная телеведущая Айдай Исаева избрана президентом национального конкурса красоты "Мисс Казахстан", передаёт BaigeNews.kz
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Об этом она написала
на своей странице в Instagram. Айдай Исаева рассказала, что начинается новый сезон конкурса. По традиции он проходит в несколько этапов и включает в себя подачу заявки на сайте missqazaqstan.kz, онлайн-собеседование, кастинг и определение 30 финалисток по Казахстану.
Айдай Исаева напомнила историю проекта. Национальный конкурс "Мисс Казахстан" берёт своё начало с 1997 года. За всё время существования проекта директором и членом попечительского совета остаётся Алена Ривлина. По словам словам Айдай Исаевой, участницы конкурса принимают активное участие в различных благотворительных проектах, в том числе и во время пандемии.
Айдай Исаева — победительница конкурса красоты "Мисс Казахстан-2013″, представляла Казахстан на "Мисс Вселенная" в 2014 году. Она врач по специальности, вместе с мужем воспитывает троих детей.