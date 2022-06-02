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Избирательные участки в Алматы доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps | BaigeNews.kz 2 июня, 18:06
1185

Избирательные участки в Алматы доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps

Избирательные участки в Алматы доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps Проект реализован акиматом Алматы совместно с сервисами 2ГИС и Yandex Maps, передаёт BaigeNews.kz.

Для удобства жителей города в картах приложений появилась возможность определения локации собственного участка. Ключевые слова для поиска: "Референдум учаскесі", "Избирательные участки", "Участок референдума", "Referendum precinct".



В картах 2ГИС есть дополнительная возможность определения собственного участка по привязке к адресу прописки. Для этого достаточно открыть карточку своего дома и перейти в раздел "Службы". Напомним, что для жителей Алматы также запущен единый call-центр по телефону: +7(727) 338 45 45, где можно проверить себя в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме, а также уточнить номер и адрес участка.

Данную информацию также можно получить на сайте open-almaty.kz и через Telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot. Для этого необходимо ввести номер ИИН.

Республиканский референдум состоится 5 июня 2022 года. На референдум вынесен вопрос "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Подробная информация доступна на сайте акимата Алматы.

#референдум
2 июня, 18:06
1185
Журналист

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