Избирательные участки в Алматы доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps Проект реализован акиматом Алматы совместно с сервисами 2ГИС и Yandex Maps, передаёт BaigeNews.kz
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Для удобства жителей города в картах приложений появилась возможность определения локации собственного участка. Ключевые слова для поиска: "Референдум учаскесі", "Избирательные участки", "Участок референдума", "Referendum precinct".
В картах 2ГИС есть дополнительная возможность определения собственного участка по привязке к адресу прописки. Для этого достаточно открыть карточку своего дома и перейти в раздел "Службы". Напомним, что для жителей Алматы также запущен единый call-центр по телефону: +7(727) 338 45 45, где можно проверить себя в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме, а также уточнить номер и адрес участка.
Данную информацию также можно получить на сайте open-almaty.kz и через Telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot. Для этого необходимо ввести номер ИИН.
Республиканский референдум состоится 5 июня 2022 года. На референдум вынесен вопрос "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".
Подробная информация доступна на сайте акимата Алматы.