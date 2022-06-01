Из-за фейков о январских событиях заведено 19 уголовных дел

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Зарегистрировано свыше 19 уголовных дел связанных с распространением фейков в социальных сетях. Об этом, комментируя расследование январских событий, заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передаёт BaigeNews.kz.
"Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации, касающейся январских событий. На сегодня зарегистрировано 19 уголовных дел по статьи 274 Уголовного кодекса по распространению заведомо ложной информации, три дела направлены в суд", - сообщил спикер.
Министерство внутренних дел призывает граждан доверять только официальным и проверенным источникам.
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