Из-за автовыставки изменились схемы движения 10 маршрутов в Алматы

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"В связи с проведением 22 мая автовыставки на площади "Астана", до 20:30 будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов: №№ 16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210, 224", − говорится в сообщении акимата.
Городская администрация принесла извинения за доставленные неудобства и попросила скорректировать свой маршрут заранее.
Ранее акимат уже сообщал о перекрытии движения по улице Толе би между улицами Абылай хана и Панфилова. Подробнее о проведении масштабного автошоу в Алматы можно прочитать здесь.
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