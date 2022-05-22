Из-за автовыставки изменились схемы движения 10 маршрутов в Алматы

Фото: акимат Алматы

В Алматы сегодня проходит автовыставка, в связи с чем временно изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В связи с проведением 22 мая автовыставки на площади "Астана", до 20:30 будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов: №№ 16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210, 224", − говорится в сообщении акимата.

Городская администрация принесла извинения за доставленные неудобства и попросила скорректировать свой маршрут заранее.

Ранее акимат уже сообщал о перекрытии движения по улице Толе би между улицами Абылай хана и Панфилова. Подробнее о проведении масштабного автошоу в Алматы можно прочитать здесь.

