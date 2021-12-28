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Итоги республиканской спартакиады: спортсмены из Алматы заняли первое место | BaigeNews.kz 28 декабря, 04:04
2314
Фото: almaty.tv

Итоги республиканской спартакиады: спортсмены из Алматы заняли первое место

Завершилась V зимняя республиканская спартакиада, проходившая в период с 4 декабря по 27 декабря. По ее итогам город Алматы занял первое общекомандное место, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В этом году спартакиада включила в себе 14 зимних видов спорта: сноуборд, фристайл (акробатика), керлинг, фигурное катание, фристайл (могул), прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, лыжные гонки, конькобежный спорт, хоккей с шайбой и биатлон.

Согласно итогам, в общекомандном зачёте победу одержали спортсмены из Алматы (5795,4 очков). Второе место заняла команда ВКО (5664 очков). Третье осталось за спортсменами из Акмолинской области (2593 очков).

На счету алматинских атлетов в общей сложности шесть золотых и пять серебряных медалей. Призёры получили кубки, медали и грамоты.

Церемония завершения спартакиады состоялась в многофункциональном комплексе «Almaty Arena».
#спорт #Алматы #здоровый образ жизни
28 декабря, 04:04
2314
Журналист

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