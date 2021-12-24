Последнее слово за Президентом. Когда казахстанцев услышали в Акорде в 2021 году

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Редакция BaigeNews.kz решила сделать подборку ключевых решений президента. В этом году главе государства не раз приходилось вставлять свое веское слово, чтобы разрешить в том или ином вопросе спор между чиновниками и общественностью. Напоминаем, какие политические инициативы Касым-Жомарта Токаева в уходящем году отразились на повседневной жизни казахстанцев.

Досрочное снятие пенсионных накоплений

В пик пандемии в 2020 году Касым-Жомарт Токаев инициировал поправки, позволяющие казахстанцам досрочно использовать пенсионные накопления на жилье, лечение или передачу на управление финорганизациям.

В январе 2021 года Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста". Тогда, в Минтруда сообщили, что 720 тысяч казахстанцев накопили сумму, превышающую порог достаточности.

Однако, после того, как вкладчикам разрешили снимать пенсионные излишки, на рынке возник ажиотаж и цены на квадратные метры резко подскочили. Медленная реакция госорганов по сдерживанию цен вызвала волну возмущения у населения. Тогда в ситуацию вмешался Глава государства.

"Начата практическая реализации моей инициативы по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищный условий казахстанцев. Теперь необходимо действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости. Об этом уже сейчас везде пишут, что, дескать, цены на недвижимость имеют тенденцию к повышению. Госорганам важно проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке", – отметил президент, поручив правительству за две недели внести предложения по совершенствованию жилищной политики.

К середине лета, используя накопления ЕНПФ, собственниками жилья стали 137 тысяч казахстанцев.

Но уже в декабре громом среди ясного неба стала новость, что в 2022 году пороги минимальной достаточности увеличиваются почти вдвое. Пока ЕНПФ и Минтруда тщетно пытались пояснить свою методику расчетов новых порогов и успокоить возмущенных граждан, Президент перенес повышение порогов до 1 апреля 2022 года.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении. Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года", – сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

После чего глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сообщила, что банк запустит функцию пополнения депозита за счет пенсионных 16 декабря. По оценке ЕНПФ, изъять пенсионные накопления в 2022 году смогут 582 тысячи казахстанцев. По данным Минтруда, эта цифра составляет 180 тысяч человек. Позже свое мнение выразили эксперты, рассказав, как увеличение порога достаточности может отразиться на рынке жилья.

Запрет на продажу земли иностранцам

"Для нашего народа земельный вопрос всегда очень важен. Это прочная основа и священный символ нашей государственности. Я не раз говорил, что казахская земля не продается иностранцам. Слухи по этому поводу надо пресекать. Я принял следующие конкретные решения. Во-первых, поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с долей иностранцев. Администрация Президента должна разработать соответствующий законопроект именно по этому вопросу", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В июне 2020 года, несмотря на карантин, в Алматы, Нур-Султане и других городах Казахстана прошли очередные земельные протесты . В феврале 2021 года Президент поручил разработать законопроект, запрещающий продажу земли иностранцам. Тогда Глава государства подчеркнул, что земли Казахстана не продаются иностранцам и слухи по этому поводу надо пресекать.

По данным советника Президента Ерлана Карина, согласно действующим нормам, законопроект можно инициировать тремя способами: по законодательной инициативе правительства, по инициативе депутатов Парламента и по инициативе Президента.

"В каждом из случаев есть своя соответствующая процедура согласования. Разработка законопроекта в рамках президентской инициативы позволит в короткие сроки законодательно оформить запрет по продаже и аренде земли иностранцам. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самый главный вопрос в земельной дискуссии закрыт. Остальные вопросы пользования сельхозземель должны быть рассмотрены в рабочем порядке в рамках Земельной комиссии, состав которой будет сформирован в месячный срок и начнет свою работу в конце марта", – пояснил Карин.

В марте Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона и уже в мае подписал закон, запрещающий продажу земли иностранцам.

Трудовые споры на контроле АП

Уходящий год был насыщен на новости о трудовых забастовках. В мае на улицы Алматы вышли курьеры по доставке еды, требуя вернуть им старую систему оплаты. На инцидент незамедлительно отреагировали в министерстве труда и соцзащиты, заявив, что трудовые споры находятся на контроле у Администрации Президента.

"Вопросы трудовых отношений, трудовых споров и конфликтов стоят на особом контроле не только правительства, но и Администрации Президента. Произошло много резонансных ситуаций в республике. С начала года руководителем Администрации Президента ежемесячно проводится республиканский оперативный штаб по рассмотрению вопросов в трудовой сфере. При министерстве труда создан ситуационный центр, а во всех регионах мониторинговые группы, которые реагируют на протестные случаи", – разъяснил главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.

"С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда "Самрук-Казына". Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами", – сказал Президент.

Мораторий на создание монополистов

В июле Президент поручил урегулировать трудовые споры акимам Мангистауской и Кызылординской областей, где на забастовку решили выйти работники нефтяной сферы. Позже, в сентябре Глава государства вновь акцентировал свое внимание на трудовых конфликтах в Актау.Кроме этого, Глава государства, в ходе личной встречи с председателем правления компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттал указал на необходимость исключить неравенство размеров заработной платы иностранных и отечественных работников компании в Карагандинской области.

В начале года Глава государства установил запрет на создание государственных и частных операторов, отметив, что экономика страны страдает от неконкурентных действий частных монополистов.

"Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Где-то это созданные государством единые операторы, где-то просто частные монополии. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур. Всего их в стране около 50. Свои предложения внесите мне к 1 июля. Потом решим, что делать: либо лишить их такого статуса, либо вовсе закрыть До завершения анализа и принятия закона запрещаю создавать государственных и частных операторов", – сказал Президент.

Глава государства поручил Правительству и Агентству по развитию и защите конкуренции в срок до 1 января 2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции.

"До завершения анализа и принятия закона запрещаю создавать государственных и частных операторов. Упомянутый закон должен регулировать, в том числе, создание равных условий для субъектов рынка, доступ к инфраструктуре, магистральным сетям и так далее", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ремонт домов переселенцам после статьи в газете

В мае журналисты газеты "Казахстанская правда" поведали историю переселенцев по госпрограмме "Еңбек" в Северо-Казахстанской области. Несколько лет люди не могли получить документы на выданное жилье, которое было построено с многочисленными нарушениями. К слову, это не единственная проблема в селе, которая никак не решалась на местном уровне, пока на публикацию не отреагировали наверху.

"Глава государства обратил внимание на статью "Заложники равнодушия", опубликованную в "Казахстанской правде" 24 мая. Администрации Президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры", – написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

Спустя несколько дней в регион из столицы была направлена рабочая группа для проверки качества построенного жилья. Уже в июне стало известно, что переселенцам по программе "Еңбек" в Северо-Казахстанской области отремонтируют новые дома.

Особое внимание на качестве дорог

В 2021 году "КазАвтоЖол" запланировал поэтапный запуск системы взимания платы, протяженностью 5,8 тысячи километров на 18 участках автомобильных дорог республиканского значения. Это известие сразу же было воспринято в штыки казахстанскими дальнобойщиками, вышедшими на митинг в мае. Водителей дальнего следования возмущала обязательная плата за разбитые дороги. Позже в министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что за проезд по дефектным участкам дорог оплата взиматься не будет. С мнением дальнобойщиков согласился и Президент, заявив, что качество ремонта дорог по-прежнему вызывает справедливые нарекания.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поднял вопрос качества ремонта автомагистралей, упомянув протесты дальнобойщиков.

"О качестве автомобильных дорог. Этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного потенциала страны. При этом, качество ремонта дорог по-прежнему вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог. Недавние протесты дальнобойщиков и перевозчиков тому подтверждение. Введение платных дорог – это правильное решение, соответствующее общей мировой практике. Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис", – сказал Президент РК.

Глава государства поручил правительству держать на контроле данный вопрос. Проблемы с качеством дорог в стране Касым-Жомарт Токаев поднимал за месяц до протеста дальнобойщиков на своей странице в Twitter.

"Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также дал задание правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.

Спустя неделю в СМИ появилась информация о том, что Счетный комитет провел аудит в АО "НК "КазАвтоЖол" и заявил, что компания находится в преддефолтном состоянии. Еще в 2019 году Антикор проанализировал коррупционные риски в компании, дав заключение, что во всех инспекционных проверках есть нарушения, однако ответственные лица не привлекаются к ответственности.

"В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" У. Алипов. Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы", – написал Берик Уали в Facebook.

Доставка вакцины Pfizer в Казахстан

После критики Президента председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Улана Алипова освободили от должности в связи с неудовлетворительной работой. Его на посту главы нацкомпании сменил Аскар Маратулы.В октябре только в Жамбылской области за некачественные дороги наказали более 100 должностных лиц.

В июле Глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки решить проблему доступа казахстанцев к американской вакцине Pfizer. Президент выразил недовольство, что доставка в Казахстан была сорвана.

"Гражданам доступен ряд вакцин, включая QazVac, чего не имеют другие страны. Однако расширение набора доступных вакцин все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов. В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцины Pfizer была сорвана", – сказал Токаев.

"Правительство связывает срыв поставок с рядом требований от Pfizer, но условия являются стандартными для всех стран. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий и, если надо, чтобы Глава государства подписал соответствующий указ, я готов сделать это. Поручаю Правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв этого препарата на наш рынок. В конце концов мы должны дать нашим гражданам эту возможность. Проблему доступности вакцины Pfizer надо решить в кратчайшее время", – поручил Президент.





Сегодня первым компонентом Comirnaty от Pfizer привито более 200 тысяч казахстанцев: подростков, беременных и кормящих женщин. Позже в министерстве здравоохранения пояснили , что для поставок вакцин от Pfizer нужен был указ Главы государства. А с компанией Pfizer уже достигнута предварительная договоренность на поставку в четвертом квартале 2021 года. Переговоры профильное ведомство начало еще в марте 2021 года.Сегодня первым компонентом Comirnaty от Pfizer привито более 200 тысяч казахстанцев: подростков, беременных и кормящих женщин.

Увеличение штрафов за эконарушения

По словам Президента, планировалось поставить в нашу страну два миллиона доз вакцин Pfizer уже в мае текущего года.

С 2021 года в стране ужесточили административную ответственность за экологические нарушения. Были предусмотрены нормы по увеличению сроков давности для привлечения к административной ответственности физических лиц с двух месяцев до одного года, юридических лиц с одного года до трех лет.



Поправками предусматривалось внесение изменений в статью 340 Уголовного кодекса РК, в части увеличения штрафов и ужесточение санкций к нарушителям за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в лесном фонде, включая особо охраняемые природные территории и не входящих в лесной фонд. Штрафы и санкции ужесточили в Кодексе об административных правонарушениях за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в лесном фонде, включая особо охраняемые природные территории и в черте городов и населенных пунктов.



В целях усиления ответственности должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований в области использования и охраны водного фонда, законопроект предусматривал увеличение уровня штрафов за соответствующие административные правонарушения в среднем на 30-40 процентов.

Ужесточение наказания для семейных дебоширов

В конце 2020 года общественность всколыхнул законопроект против насилия в семье, который буквально разделил казахстанцев на "за" и "против". Разработчики проекта выступали за усиление мер профилактики, а их оппоненты сочли предлагаемые меры репрессивными. Президент Казахстана не остался безучастным и также высказал свое мнение.

"В обществе активно обсуждается законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию". Это уместно. Актуальные вопросы должны быть широко обсуждены. Нужно внимательно изучить нормы законопроекта и учесть все мнения. Наша задача – защитить права женщин и детей", – написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Позже Глава государства поручил принять меры для снижения уровня бытового насилия. По поручению Президента ранее были восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия. Глава государства считает, что преобразования в этом направлении нужно продолжить.

"Большое значение имеет эффективная профилактика семейно-бытового насилия. Нужно проводить системную социально-реабилитационную и воспитательную работу с дебоширами. Требуется принять комплекс мер для снижения уровня насилия в обществе. Он должен охватывать вопросы семейного воспитания, образования культуры. Важно, чтобы ограничения, накладываемые на правонарушителей, исполнялись на практике. Поэтому полицией начато совершенствование института защитного предписания. К примеру, следить за соблюдением предписаний должны патрульные полицейские, которые несут службу круглосуточно – это их работа. Это позволит усилить контроль за лицами, совершающими семейно-бытовое насилие, снизить риск подобных правонарушений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью были выведены из категории уголовных преступлений.

"Для повышения профилактического эффекта следует проработать необходимость ужесточения ответственности за данные административные правонарушения. Сейчас, согласно моему поручению, проводится работа по оптимизации всего уголовного законодательства. В частности, будут всесторонне исследованы проблемы противодействия преступлениям против личности, в том числе в семейно-бытовой сфере. По итогам этой работы нам нужно определиться и с целесообразностью криминализации вышеуказанных административных деяний", – отметил Президент.

совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;

обеспечение прав жертв торговли людьми;

права человека в отношении граждан с инвалидностью;

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

право на свободу объединения;

право на свободу выражения мнения;

право человека на жизнь и общественный порядок;

повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения;

Стоит отметить, что в 2021 году Президент подписал Указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека ". Касым-Жомарт Токаев постановил Правительству утвердить План первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:

Также правительству поручено ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию Президента информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

Наряду с этим Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан".

"Документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности. Данный закон разработан в рамках исполнения национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные", – пояснили в Акорде.

Амнистия за убийство мужа-тирана

В июле в Казнете появилась история осужденной за убийство мужа женщины, которая отбывала наказание в Восточно-Казахстанской области, но была помилована Президентом и освободилась раньше срока.

Ларису Антонюк осудили еще в 2011 году. За убийство супруга суд в Туркменистане приговорил ее к 21 году заключения в местах лишения свободы.

"С молодым человеком Лариса познакомилась в Казахстане, спустя время пара решила узаконить свои отношения. После женитьбы молодожены переехали на родину мужчины – в Туркменистан. Позже она узнала и о наркозависимости супруга. Мужчина начал поднимать на членов семьи руку, требовал деньги на очередную дозу наркотиков. Лариса признается, что находясь на работе, она каждый раз боялась за жизнь детей. Пока однажды, в результате очередного конфликта, обороняясь, не убила мужа. Ларису водворили в местную колонию, а четверых детей забрали в детский дом. Позже гражданку Казахстана вернули на Родину", – рассказали в polisia.kz.

Сестра Ларисы смогла забрать детей из детского дома и оформить опекунство, они ждали освобождения матери. Женщина уже отсидела половину назначенного срока.

Реакция на "алматинского стрелка"

20 сентября в Алматы в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина начал стрелять из охотничьего оружия, когда его пришли выселять из дома по решению суда. Пять человек - двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец жилья и его друг - получили смертельные ранения. "Банк Центр Кредит", должником которого был стрелок, утверждал, что последний не воспользовался возможностью самостоятельно продать залоговое имущество. После трагедии депутаты Мажилиса предложили сделать послабления для проблемных заемщиков.

Президент Касым-Жомарт Токаев, комментируя ЧП в Алматы, заявил, что отношения между кредиторами и проблемными заемщиками в Казахстане требуют юридического совершенствования и поручил подготовить законодательные и нормативные поправки в этой сфере.

"Убийство людей нельзя оправдать, какими бы ни были его мотивы. В цивилизованном обществе любые споры и проблемы такого рода должны решаться исключительно в правовом поле. Вместе с тем нужно детально разобраться в случившейся трагедии, выяснить, почему такое стало возможно", – сказал Токаев.

В октябре стало известно, что в стране установят предельную цену продажи жилья проблемного заемщика, которое выступает залогом по ипотечному кредиту. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

По ее словам, анализ действующей практики реализации залогового имущества показал, что существующие требования к процедуре реализации и участникам торгов не обеспечивают прозрачность аукциона и объективность ценообразования на реализуемое имущество.



Таким образом было предложено установить предел цены реализации в размере не менее 75 процентов и не более 100 процентов от оценочной стоимости залога, с даты оценки которой прошло не более шести месяцев, а также установить предельный порог снижения продажи жилой недвижимости в рамках исполнительного производства не ниже 75 процентов от оценочной стоимости;



Кроме этого планируется установить запрет участия в торгах в рамках внесудебной и судебной продажи залоговой недвижимости: кредитора, его работников и аффилированных лиц; физического лица, если вторым участником торгов является его близкий родственник, супруг (супруга). А также исключить возможность обращения взыскания на залоговое жилье по ипотечному займу по заявлениям залогодержателей или судебных исполнителей вне отдельного исполнительного производства.

Соответствующие поправки внесены министерством юстиции в адрес канцелярии Премьер-министра для их дальнейшего внесения в Мажилис.





Проверка на компетентность за плохой интернет

В октябре Касым-Жомарт Токаев посетил ежегодный международный технологический форум "Digital Bridge", где высказал недовольство качеством интернета и связи в стране и раскритиковал ответственных за цифровизацию чиновников.

По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе.



В связи с этим Президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив Премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.



В ответ министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Казахстане введут стандарты качества обеспечения интернетом, а для стабильной связи в селах и отдаленных регионов страны будут использовать низкоорбитальные спутники компаний SpaceX и One Web.

Мусин отметил, что в Казахстане насчитывается 617 сел, куда невозможно провести интернет через стандартные точки доступа. Для этого МЦРИАП будет использовать низкоорбитальные спутниковые группировки.

"Места для всех в колониях хватит" - о хищениях в АПК

В ноябре в Казахстане провели спецоперацию по задержанию членов преступных групп из числа подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской и Жамбылской областях, ВКО, ЗКО. Все они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей. Порядка 30 человек дали признательные показания и сотрудничают со следствием.



В ответ на громкие задержания последовала незамедлительная реакция руководства страны. Касым-Жомарт Токаев высказался о причастных к хищению госсубсидий в АПК.

Отметим, что за последние пять лет на госсубсидии в АПК было выделено более двух триллионов тенге.



"Что мы имеем в результате? Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта. На рынках доминирует импортная сельхозпродукция соседних стран. Я поручал антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев. Многомиллиардные суммы ущерба государству. Обращаю особое внимание на качество расследования. Надо отметить, что эта практика, которую вы сейчас изложили, имела место на протяжении целого ряда лет. Это не вчерашний вопрос. Поэтому поручаю на высоком уровне провести дальнейшее расследование. Всех ответственных лиц нам нужно наказать. В конце концов, места для всех в колониях хватит", – сказал Президент.

Налог на Google и мобильные переводы

В декабре Глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс. Изменения затронут так называемый налог на Google и мобильные переводы.

Напомним, что 25 ноября Сенат принял поправки о регулировании мобильных переводов казахстанцев. В соответствии с ними субъектов бизнеса обяжут использовать отдельный счет, предназначенный для предпринимательских целей.



При этом поправки не затрагивают личные переводы физических лиц и не подразумевают введение нового вида налога для предпринимателей. Казахстанские банки второго уровня должны будут доработать мобильные приложения, чтобы их пользователи могли разделить денежные переводы для физических и юридических лиц.

С января 2022 года вводится цифровой налог или налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Уплачивать его будут иностранные компании при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты.