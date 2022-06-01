Италия отменяет все COVID-ограничения на въезд для туристов

Власти Италии с 1 июня отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных путешественников. Об этом сообщает издание Today
со ссылкой на Минздрав республики.
Согласно обновлённым протоколам, обязательный для въезда в страну Green Pass будет действовать до 31 мая. Прибывающие в Италию с 1 июня путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесённом заболевании или ПЦР-тест.
Кроме того, с 15 июня местные жители и туристы также освобождаются от обязанности носить защитные маски в общественных местах и на транспорте. Правило использовать индивидуальные средства защиты сохраняется для медицинских учреждений, а также школ.
Ранее сообщалось о том, что с 12 июня открываются
прямые пассажирские авиарейсы из Алматы в Милан. Договорённость об открытии международного рейса достигнута с итальянской авиакомпании NEOS.