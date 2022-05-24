IT-проекты с сердцем. Школьники и студенты представили социальные стартапы на конкурс диджитал проектов

Фото: Фото предоставлены пресс-службой Beeline Kazakhstan

В Нур-Султане в рамках Национального чемпионата школьного и студенческого предпринимательства, организованного Enactus Kazakhstan, молодые таланты презентовали свои диджитал-проекты с социальной направленностью, передаёт BaigeNews.kz

IT-питчинг был организован в партнёрстве с Beeline Kazakhstan. В мероприятии студенты и ученики старших классов из разных регионов страны презентовали свои проекты. Свой творческий и предпринимательский потенциал участники попытались проявить в самых разных сферах — от образовательных и кулинарных приложений до стелек и шлема для незрячих людей.

На данном этапе, как отметили представители Beeline — специалисты в IT-сфере, корпоративной социальной ответственности и HR, компания только знакомится с работами юных участников, после чего команды с наиболее яркими проектами будут приглашены в летний бизнес-инкубатор. И потом, усовершенствовав свои наработки, примут участие в специальном конкурсе и сразятся за денежный грант для реализации своих идей.

Форум молодых предпринимателей с волонтёрским флёром

Прежде чем рассказать об этом проекте Beeline подробнее, стоит также уделить внимание масштабному республиканскому событию, в рамках которого прошёл первый этап конкурса — IT-питчинг.

Enactus Kazakhstan отнюдь не новичок в проведении таких больших и серьёзных мероприятий для молодёжи в нашей стране. По словам президента Enactus Kazakhstan Альбины Ержановой, их фонд ежегодно проводит Национальный чемпионат школьного и студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций с целью развития молодёжного предпринимательства в Казахстане, в котором участвуют более 100 студенческих и школьных команд.







"В этом году Национальный чемпионат прошёл в гибридном формате: с 5 по 15 апреля был отборочный тур в онлайн-формате, и с 12 по 13 мая — полуфинал и финал в городе Нур-Султан в режиме офлайн. За 12 и 13 мая мероприятие посетили около 1105 учащихся, 35 адвайзеров и 230 членов жюри", — рассказала Альбина Ержанова.

Она отметила, что важной целью программы Enactus является то, что молодёжь развивает практические навыки и вникает в понятие "социальная ответственность". В итоге многие ребята, открывая свой бизнес, стараются внести волонтёрский вклад, принося конкретную пользу обществу.







Одним из воплощений такой установки стало и проведение специального конкурса цифровых стартапов, который вот уже пятый год проводится среди команд Enactus компанией Beeline Kazakhstan.

"Для Enactus партнёрство с Beeline очень ценно. Миссия нашего фонда — уже со школьной, студенческой скамьи помогать молодёжи строить свой бизнес. Самой актуальной сегодня является тема IT, и мы очень благодарны Beeline Казахстан за то, что она поддерживает развитие этого направления среди молодёжи и вдохновляет её на создание технологичных стартапов", — говорит Альбина Ержанова.

Локализация IT-проектов под менторством большого бизнеса







По словам CSR-менеджера Beeline Казахстан Анар Жумагуловой, компании интересно и важно развивать молодёжь в диджитал-сфере.

"У нас есть большое желание поддержать ребят, развивающихся в IT-направлении, а также все необходимые ресурсы — качественная экспертиза, успешный опыт технологичного и инновационного лидера рынка, возможность материально помочь лучшим проектам и их командам", - говорит Анар.

Такой конкурс даёт возможность увидеть и оценить потенциал студентов и школьников, мотивировать молодёжь развиваться и создавать цифровые стартапы.

"Мы хотим, чтобы ребята понимали: можно не только пользоваться IT-продуктами, изобретёнными за границей, но и самим понять потребности нашего общества и придумать, реализовать подобные решения в своей стране. Важно, чтобы талантливые неравнодушные студенты и школьники чувствовали поддержку, в этом наш конкурс служит именно этой задаче", — сказала Анар Жумагулова.

После презентаций проектов на IT-питчинге лучшие команды были приглашены в бизнес-инкубатор. Летом и в первые месяцы осени специалисты Beeline будут обучать ребят правильному построению продуктов, проведению необходимых исследований перед запуском проектов, составлению бизнес-планов, рассказывать о цифровых трендах, о том, как презентовать свои идеи и привлекать инвесторов.

"В работу бизнес-инкубатора будут вовлечены эксперты Beeline по IT-продуктам, бизнес-аналитики, маркетологи, PR и HR-специалисты компании. После обучения — уже на самом конкурсе, который состоится в октябре — мы будем оценивать стартапы участников. И три лучших проекта получат наши денежные гранты", — отметила руководитель социальных проектов Beeline Kazakhstan.

Творческий полёт и приземлённое воплощение

Представленные на питчинге диджитал-проекты затрагивали самые разные и порой неожиданные сферы. К примеру, команда из Кызылординского университета имени Коркыт ата презентовала приложение по финансовой грамотности, разработанное для сельских жителей. Команда университета имени Букейханова из Семея рассказала об идее производства умных стелек, которые с помощью вибрации направляли бы людей со слабым зрением при ходьбе.

Впечатлила работа команды старшеклассников из НИШ Талдыкоргана. Они не только придумали, но и создали собственный прототип продукта для навигации незрячих людей, который и представили аудитории питчинга.





"Наш проект, прежде всего, социальный. Мы создали шлем, который помогает слабовидящим, слепым людям ориентироваться в пространстве благодаря нейронной сети, распознающей объекты. С помощью камеры устройство определяет предметы и через наушники сообщает ему о них", — рассказывает один из членов этой команды, ученик 11-го IT-класса НИШ Талдыкоргана Данимир Хаят.

Данимир поделился, что в планах видоизменить этот продукт, так как шлем не очень удобен в использовании: он громоздкий и его сложно кастомизировать под размер головы каждого отдельного человека.

"Хотелось бы, чтобы это были очки. Также мы хотим сделать наушники с костной проводимостью и найти более мощный мини-компьютер. Ещё мы хотим создать свой датасет, чтобы была база данных для помощи незрячим людям. Последнее, кстати, нам посоветовали члены жюри — представители Beeline, и это оказалось очень полезным. Мы не очень продумали это направление, я говорю о датасете, больше были сосредоточены на визуальной части. После советов и обратной связи от судей действительно поняли, что могли упустить такой весьма важный элемент в нашем проекте", — отметил Данимир.

Судьи, которыми выступили эксперты Beeline в IT-сфере, действительно стали важными участниками питчинга. После каждой презентации они давали ценные советы и задавали вопросы, которые помогали юным создателям диджитал-проектов увидеть недочёты и понять, как их исправить.





После завершения презентаций IT-проектов старший продакт-менеджер Beeline Kazakhstan и один из судей питчинга Батырбек Шабданов рассказал, что был приятно удивлён уровнем подготовки участников питчинга и проработанностью проектов.

"Ребята "копали" в хорошем смысле слова то, что интересует их целевую аудиторию. Это очень хороший признак того, что люди не просто из головы придумывают идею, а исследуют рынок, разговаривают с реальными пользователями, оценивая всё "за" и "против" того или иного проекта. Всё это вселяет надежду на то, что продукты действительно выстрелят и будут приносить пользу людям", — поделился он своими впечатлениями.

Остаётся надеяться, что молодым участникам питчинга Beeline&Enactus и будущим участникам специального конкурса удастся воплотить свои проекты в жизнь, используя поддержку и менторство Beeline Kazakhstan. Будем верить, то в скором времени мы услышим о появлении новых локальных диджитал-проектов, качественно помогающим нашим соотечественникам и улучшающим жизнь.

Фотографии предоставлены пресс-службой Beeline Kazakhstan и пресс-службой Enactus Kazakhstan