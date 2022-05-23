Инватакси, сурдопереводчики и лупы. Как будут голосовать люди с ограниченными возможностями на референдуме в Алматы

Фото: "Хабар 24"

На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы прошла пресс-конференция, на которой члены территориальной комиссии южной столицы рассказали о промежуточных мероприятиях по подготовке и проведению республиканского референдума, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель председателя территориальной комиссии референдума города Алматы Айгуль Калыкова рассказала, что в Алматы списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, уже сформированы. На 20 мая текущего года их количество составляет более 1 миллиона 100 тысяч человек.

"Согласно статье 5 закона о республиканском референдуме, правом на участие в референдуме обладают граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. В референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Они в список граждан, имеющих право голосовать, не входят", – разъяснила Айгуль Калыкова.

Кроме того, по её словам, если гражданин в день голосования планирует находиться не в городе Алматы, то у него есть возможность прийти на свой участок референдума, где он прописан, и получить открепительное удостоверение.



"Их выдача осуществляется участковой комиссией референдума и начинается с 20 мая и заканчивается в 18:00 4 июня. С открепительным удостоверением гражданин может проголосовать в любом населённом пункте РК, на любом участке референдума. При этом внутри города открепительный талон не выдаётся", – проинформировала член комиссии.

Член территориальной комиссии референдума города Алматы Надежда Яковлева рассказала о том, какие условия будут предоставлены в день голосования избирателям с ограниченными возможностями.

"В Алматы проживает более 43 тысяч лиц с ограниченными возможностями, которые обладают избирательными правами. Из них 9 503 человека нуждаются в особых условиях при исполнении гражданского долга, а именно при принятии участия в процесс голосования. Для 1 781 человека, которые пользуются колясками, 2 522 человек с нарушением слуха, 5 200 человек с нарушением зрения постоянно обрабатываются запросы и обеспечиваются все надлежащие условия для того, чтобы каждый гражданин имел возможность отдать свой голос на референдуме", – сказала спикер.

В связи с этим, как отметила Надежда Яковлева, 98 процентов избирательных участков из 50 574 расположены на первых этажах зданий.

