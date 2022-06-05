Интервьюер еxit poll рассказала, как проводят соцопрос на референдуме

Фото: Татьяна Кириллова

Павлодарка Гаухар Кушпесова, занимающаяся проведением еxit poll, рассказала корреспонденту Baigenews.kz о правилах этой работы. Имея большой опыт подобных опросов, она также поделилась своими наблюдениями.

Гаухар отмечает, что первыми на избирательные участки обычно приходят пенсионеры и те, кому необходимо на работу. С 9 до 11 дня приходит среднее и молодое поколение. Затем наблюдается затишье: население занимается своими делами, и лишь ближе к вечеру избиратели активизируются.

Еxit poll – это опрос, проводимый возле избирательных участков в день голосования, что является неотъемлемой частью современного избирательного процесса. Свой вопрос интервьюер задает избирателям, после того, как они сделают свой выбор.





"Как и любой социальный опрос, я провожу его среди небольшого количества избирателей, и таким образом создается мнение всей страны. Еxit poll пользуется готовой формулой – каждый пятый человек, проголосовавший на участке, становится опрашиваемым относительно сделанного выбора, независимо от возраста, пола и национальной принадлежности", – отмечает Кушпесова.

По ее словам, большинство опрашиваемых с готовностью говорят о том, как ответили на единственный вопрос референдума, но есть и те, кто не желает этого делать, предпочитая воздерживаться. Через определенный отрезок времени интервьюер передает данные опроса менеджеру.

Продолжительность рабочего дня интервьюера с семи утра и до закрытия избирательного участка. К концу дня обычно приходит усталость, так как весь день на ногах.





Гаухар Кушпесова представляет научно-исследовательскую Ассоциацию "Институт демократии". Предварительно было проведено обучение тех, кто работает на референдуме в качестве интервьюеров, а накануне все прошли инструктаж. По словам Гаухар, эта работа ей нравится.

"Чувствую гражданскую ответственность и это очень приятное чувство", – говорит она.

Автор фото: Татьяна Кириллова