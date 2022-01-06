"События в Казахстане инспирированы извне" - МИД России

В Министерстве иностранных дел РФ назвали ситуацию в Казахстане попыткой извне подорвать целостность государства, передает корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на МИД России.
"Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", – говорится в сообщении
МИД РФ.
Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане.
"РФ продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей. Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике", – сказали в МИД РФ.