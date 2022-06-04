Инспектор-кинолог спас тонущих детей в ЗКО

Благодаря оперативности Ержана Куанышева дети остались живы.
Сообщается, что рыбалка едва не обернулась трагедией для двух маленьких жителей села Погодаево. Шестилетние мальчики пришли на канал, забросили удочки, но один вдруг упал в воду. Друг поспешил на помощь, хотя даже не умел плавать.
"Я за червями прыгнул в воду, но не мог звать на помощь, так как был уже под водой. Потом мне удалось выплыть, и я стал махать руками. Потом меня спасли. После такого, на рыбалку я больше не пойду", - рассказал Мукагали Куандык, пострадавший.
Увидев барахтающихся детей, Ержан Куанышев не раздумывая бросился в воду. Говорит, на бегу сбрасывал одежду и смартфон. На берег вытащил уже совсем обессилевших ребят.
"Первого успел рукой сразу выкинуть на берег. А ко второму, когда поплыл уже, но он не дышал уже, вытащил его с воды, положил на землю начал делать искусственное дыхание и массаж сердца, через минуты две он сам дышать начал. А второй ребёнок не наглотался ещё, просто с испуга в шоке сел на велик и домой уехал", - рассказал Ержан Куанышев, младший инспектор-кинолог ДП ЗКО.
Спасённого мальчика полицейский отогрел в машине и отвёз домой. Родственники очень благодарны за спасение детей и просят наградить героя. Парень рисковал жизнью: место ЧП хоть и рядом с берегом, но очень глубокое.
"Мы даже не знали, что дети пошли на водоём. Этого полицейского как бог послал на это место именно в это время. Мы очень ему благодарны и просим руководство отметить его поступок на службе и наградить", - Куандык Аткалиев, дедушка пострадавшего.
Полицейские Приуралья просят быть бдительными и осторожными у рек и каналов, а родителей - не оставлять детей без присмотра.