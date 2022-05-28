Иномарка протаранила машину скорой помощи в Усть-Каменогорске

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В Усть-Каменогорске водитель иномарки столкнулся с каретой скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

ДТП произошло 28 мая около 14:20 на улице Островского.

"40-летний водитель машины Toyota не выбрал безопасную скорость и при возникновении препятствия не принял меры для безопасного объезда. Как следствие, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи", − сообщили в ДП

В результате происшествия пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.