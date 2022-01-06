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  • Информацию об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения в Алматы назвали фейковой
Информацию об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения в Алматы назвали фейковой | BaigeNews.kz 6 января, 02:57
383
Фото: ndelo.ru

Информацию об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения в Алматы назвали фейковой

В Алматы не будут отключать электричество и воду, передает BaigeNews.kz.

Кроме того, сообщается, что все объекты холодного водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.
"Холодное водоснабжение и электричество обеспечиваются бесперебойно, отключения подачи воды и электричества не планируются", - говорится в официальном сообщении.
Также с заявлением выступили в департаменте полиции. Стражи порядка отметили: информация о мародерства на квартиры и дома горожан, а также о том, что служба "102" не реагирует на сигналы, не соответствует действительности.

"Центр оперативного Управления ДП города работает в штатном режиме, каждое сообщение, поступившее на пульт "102" обрабатывается своевременно. ДП призывает граждан не верить и не тиражировать ложные сведения, а руководствоваться информацией исключительно из официальных источников", - сообщили в полиции.
#беспорядки в Алматы
6 января, 02:57
383
Журналист

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