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Инфляция в еврозоне побила исторический рекорд | BaigeNews.kz 31 мая, 22:49
1388
Фото: pixabay.com

Инфляция в еврозоне побила исторический рекорд

Инфляция в зоне евро в мае вышла на новый рекорд в 8,1% в годовом исчислении после 7,4% в апреле, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

В опубликованном 16 мая весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссия высказывала ожидания, что инфляция в зоне евро по итогам всего 2022 года составит 6,1%.

Ранее саммит ЕС в Брюсселе согласовал отложенное частичное эмбарго на закупки российской нефти. Параллельно в Бельгии началась всеобщая забастовка госсектора, работники которого протестуют против падения уровня жизни.

#экономика
31 мая, 22:49
1388
Журналист

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