Иммунолог рассказал о риске смерти после выздоровления от КВИ

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о риске смерти после выздоровления от коронавируса для трех категорий людей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ura.ru

В частности, повышенные риски есть у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто тяжело перенес болезнь. По словам Крючкова, они могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба.

Врач пояснил, что даже после выздоровления сохраняются такие симптомы COVID-19, как слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики.

"И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт", − говорит доктор.

Крючков обратил внимание, что эти смерти не попадают в коронавирусную статистику. При этом он предположил, что если сделать популяционное исследование, то "там будет немало таких событий".

"Это то, что на слуху у врачей. Человек переболел, выздоровел. Проходит некоторое время и у него какое-то тяжелое событие", − добавил иммунолог.