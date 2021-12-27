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Иманбек стал "Музыкантом года" по версии MTV Россия | BaigeNews.kz 27 декабря, 11:30
1974

Иманбек стал "Музыкантом года" по версии MTV Россия

Телеканал MTV Россия объявил артистов, которые удостоены звания "МузыкантГода", передает BaigeNews.kz.

Звания "Музыкант года" удостоился казахстанский музыкант и обладатель премии "Грэмми" Иманбек Зейкенов. Компанию ему составили Мот, Zivert, Мари Краймбрери, Анет Сай и другие.


"Награда "Музыкант года" выделяет успехи талантливых исполнителей, кто сделал значимый вклад в индустрию. Это яркие, по-своему уникальные артисты — представители разных жанров, которых объединяет высокое качество музыки, самобытность, признание аудитории и профессиональная исполнительская культура", — объяснили в MTV Россия.


#Иманбек Зейкенов #музыка #Грэмми
27 декабря, 11:30
1974
Журналист

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