Иманбек стал "Музыкантом года" по версии MTV Россия

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Телеканал MTV Россия объявил артистов, которые удостоены звания "МузыкантГода", передает BaigeNews.kz.
Звания "Музыкант года" удостоился казахстанский музыкант и обладатель премии "Грэмми" Иманбек Зейкенов. Компанию ему составили Мот, Zivert, Мари Краймбрери, Анет Сай и другие.
"Награда "Музыкант года" выделяет успехи талантливых исполнителей, кто сделал значимый вклад в индустрию. Это яркие, по-своему уникальные артисты — представители разных жанров, которых объединяет высокое качество музыки, самобытность, признание аудитории и профессиональная исполнительская культура", — объяснили в MTV Россия.
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