Илон Маск потерял за сутки почти 17 миллиардов долларов

Фото: instagram.com/elonmusk

Акции Tesla упали в цене сразу после того, как стало известно, что основатель компании Илон Маск собирается уволить 10 процентов сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes.

Маск разослал топ-менеджерам электронные письма, в которых говорилось, что производство электромобилей должно приостановить прием на работу и сократить штат. Решение объяснялось "очень плохим предчувствием по поводу экономики".

Стоимость акций снизилась на 9,2 процента, из-за этого бизнесмен потерял 16,9 миллиарда долларов.

Состояние самого богатого человека в мире оценивается в 216,8 миллиарда долларов.