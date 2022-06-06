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"Идея Второй республики претворяется в жизнь" — эксперт о завершении референдума | BaigeNews.kz сегодня, 00:31
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Фото: фото Артема Чурсинова

"Идея Второй республики претворяется в жизнь" — эксперт о завершении референдума

Завершается онлайн-марафон, посвящённый референдуму по поправкам в Конституцию, передаёт BaigeNews.kz.

Доцент кафедры социологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, кандидат социологических наук Рамазан Салыкжанов высказался о предварительных результатах народного волеизъявления.

"Мы видим высокую явку избирателей по итогам голосования. Это позволяет утверждать, что референдум состоялся, он легитимный. Этого следовало ожидать. Общественное мнение всех слоёв в последнее время оказывало полную поддержку курсу изменений, курсу реформ, поддержку Жана Казахстана. Можно друг друга уже поздравить — идея Второй республики претворяется в жизнь", — сказал эксперт.

#референдум #поправки в Конституцию
сегодня, 00:31
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Юлия Тен Журналист

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