"Идея Второй республики претворяется в жизнь" — эксперт о завершении референдума

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Завершается онлайн-марафон, посвящённый референдуму по поправкам в Конституцию, передаёт BaigeNews.kz.



Доцент кафедры социологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, кандидат социологических наук Рамазан Салыкжанов высказался о предварительных результатах народного волеизъявления.



"Мы видим высокую явку избирателей по итогам голосования. Это позволяет утверждать, что референдум состоялся, он легитимный. Этого следовало ожидать. Общественное мнение всех слоёв в последнее время оказывало полную поддержку курсу изменений, курсу реформ, поддержку Жана Казахстана. Можно друг друга уже поздравить — идея Второй республики претворяется в жизнь", — сказал эксперт.