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И.о. главного санврача Алматы подтвердила свое участие в уголовном деле | BaigeNews.kz 24 декабря, 20:50
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Фото: almaty.tv

И.о. главного санврача Алматы подтвердила свое участие в уголовном деле

Исполняющего обязанности главного санврача Алматы Карлыгаш Абдижаббарову опрашивают по делу о превышении полномочий чиновниками Управления сельского хозяйства города, передает Orda.kz.

Антикоррупционная служба Алматы расследует превышение полномочий чиновниками из управления сельского хозяйства города в 2018 году.

Ранее появилась информация о досудебном расследовании по статье 361 УК РК — "Злоупотребление должностными полномочиями".

Якобы в 2018 году ТОО "Молпродукт" в управлении сельского хозяйства утвердили заключение о соответствии проекта по возмещению затрат, произведенных на приобретение линии розлива молока, ранее бывшего в употреблении ТОО.

В информации значится, что Антикоррупционная служба Алматы, возможно, проверяет не превышали ли свои полномочия в этом случае на тот момент руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Айдын Керимбеков, его заместитель Карлыгаш Абдижаббарова и руководитель отдела Дамир Тазабек.

И.о. главного санитарного врача Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подтвердила, что ведется досудебное расследование.

"Антикором ведется расследование по субъекту предпринимательства по факту назначения выплат субсидий. В тот период я работала в управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы и была в составе комиссии, которая рассматривала документы по выдаче субсидий. Сейчас ведется расследование, опрашивают всех участников комиссии. Каких-либо обвинений не предъявлено, ведется досудебное расследование", — рассказала Карлыгаш Абдижаббарова.

Карлыгаш Абдижаббарова отказалась сообщать о своем статусе в уголовном деле.

24 декабря стало известно, что Жандарбек Бекшин покидает пост главного государственного санитарного врача Алматы. С 5 января он уходит на пенсию.

На время отпуска Бекшина с 27 декабря по четвертое января исполнять обязанности главного санврача Алматы будет Карлыгаш Абдижаббарова.

#чиновники
24 декабря, 20:50
5514
Журналист

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