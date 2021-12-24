И.о. главного санврача Алматы подтвердила свое участие в уголовном деле

Исполняющего обязанности главного санврача Алматы Карлыгаш Абдижаббарову опрашивают по делу о превышении полномочий чиновниками Управления сельского хозяйства города, передает Orda.kz
.
Антикоррупционная служба Алматы расследует превышение полномочий чиновниками из управления сельского хозяйства города в 2018 году.
Ранее появилась информация о досудебном расследовании по статье 361 УК РК — "Злоупотребление должностными полномочиями".
Якобы в 2018 году ТОО "Молпродукт" в управлении сельского хозяйства утвердили заключение о соответствии проекта по возмещению затрат, произведенных на приобретение линии розлива молока, ранее бывшего в употреблении ТОО.
В информации значится, что Антикоррупционная служба Алматы, возможно, проверяет не превышали ли свои полномочия в этом случае на тот момент руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Айдын Керимбеков, его заместитель Карлыгаш Абдижаббарова и руководитель отдела Дамир Тазабек.
И.о. главного санитарного врача Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подтвердила, что ведется досудебное расследование.
"Антикором ведется расследование по субъекту предпринимательства по факту назначения выплат субсидий. В тот период я работала в управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы и была в составе комиссии, которая рассматривала документы по выдаче субсидий. Сейчас ведется расследование, опрашивают всех участников комиссии. Каких-либо обвинений не предъявлено, ведется досудебное расследование", — рассказала Карлыгаш Абдижаббарова.
Карлыгаш Абдижаббарова отказалась сообщать о своем статусе в уголовном деле.
24 декабря стало известно, что Жандарбек Бекшин покидает
пост главного государственного санитарного врача Алматы. С 5 января он уходит на пенсию.
На время отпуска Бекшина с 27 декабря по четвертое января исполнять обязанности главного санврача Алматы будет Карлыгаш Абдижаббарова.