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Halyk Bank начал приём заявок на льготное автокредитование. Об этом рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, заявки на льготное автокредитование принимают три казахстанских банка: Евразийский Банк, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank. Последний подключился к программе 19 мая.

Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая 2022 года. Оператором программы определили Фонд развития промышленности. Общая сумма финансирования – 100 миллиардов тенге из средств АО "Жасыл Даму".

Следует помнить, что требования по страхованию автомобилей, приобретаемых по программе льготного автокредитования, действуют с 2015 года. Это позволит минимизировать кредитные риски приобретателей, возникающие в результате ДТП, природных, техногенных явлений и преступных действий третьих лиц.

Программа также имеет ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5 процентов с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля. К примеру, при стоимости автомобиля в 10 миллионов тенге, размер страхового тарифа не должен превышать 1,5 процента (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля.

Дополнительно, для снижения финансовой нагрузки на потребителя, банкам-участникам направили условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования. Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать их не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту.

Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.