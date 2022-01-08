Halyk Bank спишет кредиты погибших военнослужащих

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Кроме того, принято решение в период ЧП отменить все штрафы и пени для субъектов малого и среднего бизнеса.

Halyk Bank спишет действующие кредиты военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Напомним, что 7 января стали известны имена пятерых погибших полицейских.

Кроме того, принято решение в период ЧП отменить все штрафы и пени для субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в Алматы.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за погромов нанесен ущерб на сумму более чем 80 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. По данным МВД на 7 января 2021 года, в ходе контртеррористических операций в Казахстане ликвидированы 26 (личности идентифицируются), ранены 18 и задержаны 70 террористов и 30 мародеров. Всего же задержано более трех тысяч человек, принимавших участие в преступных действиях. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.