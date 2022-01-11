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Грузовое и пассажирское железнодорожное движение работает в штатном режиме - КТЖ | BaigeNews.kz 11 января, 15:20
1007

Грузовое и пассажирское железнодорожное движение работает в штатном режиме - КТЖ

Железнодорожники обеспечивают стабильные перевозки пассажирских и грузовых поездов, движение работает в плановом, штатном режиме, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"На сети АО "НК "ҚТЖ" нет отставленных от движения поездов. Грузовые составы, в том числе и транзитные, следуют в соответствии с графиком, пассажирские поезда - по расписанию. Особо важные объекты инфраструктуры находятся под охраной", - сказано в сообщении пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как добавили в компании, железнодорожники обеспечивают безопасность движения поездов.

#КТЖ
11 января, 15:20
1007
Журналист

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