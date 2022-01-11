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Группа мародеров с гранатами пыталась сбежать из Алматы | BaigeNews.kz 11 января, 13:11
2027
Фото: иллюстративное/polisia.kz

Группа мародеров с гранатами пыталась сбежать из Алматы

Группа мародеров задержана при попытке бегства из Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на информцентр комендатуры города.

Полицейскими Медеуского района задержаны пятеро уроженцев Мангистауской области. У них обнаружены вещественные доказательства, похищенные с разных торговых домов.

Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем. Также у задержанных изъяты гранаты шумовые, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.272 УК РК – организация и участие в массовых беспорядках и по ст.188 УК РК – тайное хищение чужого имущества.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет направлено в суд.
#преступность #Алматы #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
11 января, 13:11
2027
Журналист

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