Группа мародеров с гранатами пыталась сбежать из Алматы

Группа мародеров задержана при попытке бегства из Алматы, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на информцентр комендатуры города.
Полицейскими Медеуского района задержаны пятеро уроженцев Мангистауской области. У них обнаружены вещественные доказательства, похищенные с разных торговых домов.
Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем. Также у задержанных изъяты гранаты шумовые, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.272 УК РК – организация и участие в массовых беспорядках и по ст.188 УК РК – тайное хищение чужого имущества.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет направлено в суд.