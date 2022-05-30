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Группа аферисток обманула на 100 миллионов тенге жителей Шымкента | BaigeNews.kz 30 мая, 10:50
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Фото: BaigeNews.kz

Группа аферисток обманула на 100 миллионов тенге жителей Шымкента

В Шымкенте полицейские задержали группу аферисток, подозреваемых в обмане горожан на 100 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.

В мае в полицию Шымкента поступили заявления от нескольких десятков горожан. Они заявили, что стали жертвами мошенников.
"Малознакомые женщины, прикрываясь названием одной из госкорпораций, обещали безвозмездные гранты и кредиты под низкий процент. Обманом они завладели деньгами потерпевших на сумму 100 миллионов тенге", — сообщили в ДП Шымкента.
Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к мошенничеству причастны шесть женщин 1983, 1986,1987 и 1990 года рождения. Эта преступная группа действовала в городе с 2020 по май 2022 года. Из шести подозреваемых одна осуждена и отбывает наказание в Нур-Султане за аналогичное преступление, четверых отправили в изолятор временного содержания. Ещё одну женщину объявили в межгосударственный розыск.

Межведомственная группа проводит досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Среди потерпевших — более 30 человек.
"Однако прокуроры и полицейские не исключают вероятность того, что жертвой этой преступной группы могли стать свыше 200 граждан. Полиция Шымкента убедительно просит граждан не доверять сомнительным предложениям, не давать никому свои персональные данные и решать все вопросы законным путём", — заключили в ДП города.

#мошенничество #Шымкент #полиция #преступность
30 мая, 10:50
4066
Журналист

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