Группа аферисток обманула на 100 миллионов тенге жителей Шымкента

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"Малознакомые женщины, прикрываясь названием одной из госкорпораций, обещали безвозмездные гранты и кредиты под низкий процент. Обманом они завладели деньгами потерпевших на сумму 100 миллионов тенге", — сообщили в ДП Шымкента.Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к мошенничеству причастны шесть женщин 1983, 1986,1987 и 1990 года рождения. Эта преступная группа действовала в городе с 2020 по май 2022 года. Из шести подозреваемых одна осуждена и отбывает наказание в Нур-Султане за аналогичное преступление, четверых отправили в изолятор временного содержания. Ещё одну женщину объявили в межгосударственный розыск.
"Однако прокуроры и полицейские не исключают вероятность того, что жертвой этой преступной группы могли стать свыше 200 граждан. Полиция Шымкента убедительно просит граждан не доверять сомнительным предложениям, не давать никому свои персональные данные и решать все вопросы законным путём", — заключили в ДП города.
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