Гроза, град, ветер – непогоду обещают на большей части Казахстана

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Синоптики распространили штормовое предупреждение на понедельник, 6 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области днём 6 июня на юге и в центре ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днём на юге и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, на юге, северо-западе, в центре гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, на юге, северо-западе, в центре, на востоке области днём порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 6 июня дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днём порывы 18 метров в секунду.

Днём 6 июня на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, днём на севере, юге, в центре области 17-22, порывы 25 метров в секунду.

Ночью на севере и юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15 метров в секунду. В Актобе ночью 6 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15 метров в секунду.

На западе и юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днём на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 6 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 6 июня в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На востоке и в центре Карагандинской области гроза, ветер юго-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 6 июня на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, туман. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный на юго-западе, юге области 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

Днём 6 и 7 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.