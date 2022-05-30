Грозы и град прогнозируют синоптики в нескольких областях Казахстана

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Штормовое предупреждение объявили синоптики в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

30 мая днём на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в районе Жаланашколя порывы ветра достигнут 24-29 метров в секунду.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, Семее и в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днём на северо-западе, севере Костанайской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На западе Северо-Казахстанской области прогремит гроза, пройдёт град. Ночью и утром на западе региона опустится туман. Ветер западный, порывы до 23 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области утром и днем будет гроза. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.