Грозы и град прогнозируют синоптики в нескольких областях Казахстана

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Штормовое предупреждение объявили синоптики в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
30 мая днём на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области в районе Жаланашколя порывы ветра достигнут 24-29 метров в секунду.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, Семее и в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром и днём на северо-западе, севере Костанайской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 метра в секунду.
На севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
На западе Северо-Казахстанской области прогремит гроза, пройдёт град. Ночью и утром на западе региона опустится туман. Ветер западный, порывы до 23 метров в секунду.
В горных районах Туркестанской области утром и днем будет гроза. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
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