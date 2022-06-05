Гражданская активность общества после референдума возрастёт - Уполномоченный по правам человека в РК

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова прокомментировала организационные моменты процесса голосования на референдуме и отметила важность этого политического события, передаёт BaigeNews.kz.

"В числе граждан, которые сейчас поднимают вопрос о том, что они не смогли проголосовать есть некоторые люди, которые имеют временную прописку. Вы знаете: есть учётная регистрация по месту жительства, и поскольку у нас есть активная внутренняя миграция, то есть переходящий такой вот процесс социальной жизни человека, когда он, допустим, вложился в строительство какого-то жилья до сдачи объекта, он где-то временно прописан или, наоборот, приехал в город для временной работы", — пояснила Эльвира Азимова на пресс-конференции в Нур-Султане.

Она отметила, что гражданская активность в Казахстане после референдума возрастёт. Поэтому следует выработать чёткий механизм для проведения политических кампаний. Так как государство выделяет бюджетные деньги на организацию и подготовку к референдуму и выборным кампаниям, вложения должны быть эффективными.

Также Азимова отметила важный момент, связанный с разъяснительной работой по референдуму.

"Например, мы видим в некоторых чатах, и я вот сегодня с утра в одном из них услышала такое голосовое сообщение: выйти на участок и требовать вместо одного бюллетеня 33 с учётом количества предлагаемых поправок. Вам очень чёткое было дано разъяснение, что есть один вопрос о всём пакете поправок, то есть, "да" или "нет", принимаете ли Вы поправки предложенные на референдум?", — сказала Уполномоченный по правам человека в РК.

Такое разъяснение, по словам Азимовой, "целенаправленно разрушает гражданскую активность и готовность принять участие в референдуме".

"Следующее сообщение в этом голосовом сообщение: "Получив бюллетень, сделайте приписку, что вы не согласны с некоторыми из вопросов". Такие приписки делают автоматически бюллетень недействительным. То есть, в то же время в сообщениях говорится: "Придите на референдум, чтобы ваш голос не использовал кто-то другой". Но фактически если прослушать все сообщения, людей целенаправленно толкают на то, чтобы их голос стал недействительным", — поделилась спикер.

Она отметила, что любой гражданин должен очень чётко получать достоверную информацию со всех источников, как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества.