Госслужащие отказываются от служебных машин в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области госслужащие пересаживаются из служебных автомашин в такси, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz . Это уже второй регион после Нур-Султана, где чиновники апробируют такую практику. В столице от служебного транспорта отказались три года назад.

По информации заместителя руководителя управления автодорог ЗКО Тимура Шиниязова, только за три месяца бюджет области сэкономил десятки миллионов тенге за счет отказа от служебных машин. К тому же, по его словам, новшество дисциплинирует. Чиновники не могут воспользоваться такси для развоза детей и жен, все заявки и маршруты фиксируются для отчетности.

"К примеру, на содержание служебного автотранспорта за один месяц выходило порядка 200 тысяч тенге. Это зарплата водителя, там же ГСМ, запчасти, автострахование. Сейчас мы уже третий месяц пользуемся услугами такси, средний счет выходит порядка 80 тысяч тенге. Здесь мы видим, что экономия составляет более чем в два раза", − говорит Шиниязов.

30 служебных автомобилей переданы службе такси. Госслужащие вызывают машину через диспетчера, на такси выезжают и в командировки.

"Сейчас на стадии 24 областных управлений, включая акимат, около 15 миллионов уходит. Все затраты по ГСМ, оплата водителей и страховые полисы берет на себя инвестор. Проект пока пилотный, в дальнейшем в реализации будем наблюдать, смотреть, но пока вроде положительно", − рассказывает управляющий директор АО "СПК Aqjaiyq" Мейрбек Нуркен.

По словам директора службы такси Рустама Султанова, этот проект заинтересовал таксопарк тем, что он социально значимый.

"Нам показалось, что он интересен нам не с точки зрения прибыльности, а нам хотелось поучаствовать в жизни города и области. Еще в чем плюс? В том, что более 50 человек оказались трудозаняты благодаря этому проекту. Это водители, диспетчеры", − говорит он.

Разрабатывается специальное мобильное приложение, вызвать машину станет проще и быстрее, отмечают в службе такси.

В стране с прошлого года действует мораторий на покупку автомобилей и мебели для госорганов и национальных компаний. По предварительным расчетам Минфина, это сэкономит порядка 500 миллиардов тенге. К слову, акимы Уральска и ЗКО пока на такси не пересели.