Госдеп США разрешил своим дипломатам добровольно уехать из Алматы

Фото: kz.usembassy.gov

Государственный департамент США разрешил своим дипломатам добровольно уехать из Алматы, передает BaigeNews.kz.



"Мы рассматриваем все варианты для обеспечения безопасности нашего персонала в Алматы. Согласно стандартной практике повышенной осторожности, Государственный департамент США одобрил добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") сотрудников Генерального консульства США в Алматы, чья работа не требуется во время чрезвычайного положения, а также членов семей дипломатов. Санкционированный отъезд дает сотрудникам, чья работа не требуется во время чрезвычайного положения, а также членам семей опцию уехать, если они этого хотят", - сообщили в пресс-службе дипмиссии США в Казахстане.

В ведомстве добавили, что отъезд не является обязательным. Кроме того, статус Санкционированного отъезда для Генерального консульства в Алматы будет пересмотрен не позднее чем через 30 дней.