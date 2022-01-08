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Госдеп США разрешил своим дипломатам добровольно уехать из Алматы | BaigeNews.kz 8 января, 12:22
3971
Фото: kz.usembassy.gov

Госдеп США разрешил своим дипломатам добровольно уехать из Алматы

Государственный департамент США разрешил своим дипломатам добровольно уехать из Алматы, передает BaigeNews.kz.

"Мы рассматриваем все варианты для обеспечения безопасности нашего персонала в Алматы. Согласно стандартной практике повышенной осторожности, Государственный департамент США одобрил добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") сотрудников Генерального консульства США в Алматы, чья работа не требуется во время чрезвычайного положения, а также членов семей дипломатов. Санкционированный отъезд дает сотрудникам, чья работа не требуется во время чрезвычайного положения, а также членам семей опцию уехать, если они этого хотят", - сообщили в пресс-службе дипмиссии США в Казахстане.

В ведомстве добавили, что отъезд не является обязательным. Кроме того, статус Санкционированного отъезда для Генерального консульства в Алматы будет пересмотрен не позднее чем через 30 дней.

#режим ЧП в Казахстане
8 января, 12:22
3971
Журналист

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