Горит Баянаульский нацпарк

Пожар произошёл в Баянаульском национальном парке. Причиной возгорания называют грозовой разряд, передаёт Pavlodarnews.kz
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По информации заместителя начальника ДЧС Павлодарской области Кайрата Шаймарденова, 2 июня в 12:10 поступило сообщение, что между селами Шонай и Торайгыр на территории Баянаульского нацпарка горит сухая трава, огонь перекинулся на лес.
Очаги зафиксировали на границе Жасыбайского лесничества, 32 выдел, и Баянаульское лесничество, 4-5 выделы. Также возгорания имеются в труднодоступных местах Лысой горы. Тушение осложняет сильный ветер. Ориентировочная площадь пожара достигает пять гектаров.
"Причиной мы считаем грозовой разряд, потому что днем была гроза. Сильный ветер — 15-20 метров в секунду — разнёс огонь", — рассказал Кайрат Шаймарденов.
В ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники и 20 человек личного состава ДЧС, 20 единиц техники и 60 человек нацпарка и 13 единиц техники и 52 представителя местных добровольных пожарных формирований.
"По состоянию на 9:30 3 июня ситуация в Национальном природном парке полностью взята под контроль. С утра тушением пожара занимаются более 100 человек на 40 спецмашинах. Всё ещё имеются задымления на высотных точках по ущельям, но вместе с тем распространения открытого огня нет, пожар полностью взят под контроль", — сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.
Пожар пока не локализовали.
1 июня произошёл
пожар в государственном лесном природном резервате "Семей орманы", горело 160 гектаров леса.
По предварительной версии специалистов, пожар начался после грозового разряда. Из-за сухой жаркой погоды в Семее был объявлен
пятый класс пожарной опасности.