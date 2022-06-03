Горит Баянаульский нацпарк

"По состоянию на 9:30 3 июня ситуация в Национальном природном парке полностью взята под контроль. С утра тушением пожара занимаются более 100 человек на 40 спецмашинах. Всё ещё имеются задымления на высотных точках по ущельям, но вместе с тем распространения открытого огня нет, пожар полностью взят под контроль", — сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.