Головкина и Альвареса официально предупредили насчёт допинга

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Всемирный боксерский совет (WBC) напомнил о предстоящем допинг-тестировании Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса перед боем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сообщается, что приоритетом WBC является работа по просвещению и повышению осведомленности. Всё для того, чтобы помочь всем, кто занимается спортом, узнать об опасностях использования веществ, улучшающих спортивные результаты (PED), которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем для любого человека, их употребляющего, и реальной опасности для соперников.

"Программа амбициозна, и её основная цель, помимо тестирования, состоит в том, чтобы информировать спортсменов об опасности и вреде, который может вызвать допинг, а также о наказаниях за положительный результат тестирования на запрещенные вещества во время или вне соревнований. Мы приветствуем, что оба боксера ясно продемонстрировали свою приверженность благополучию и уважению нашего любимого вида спорта", — говорится в официальном заявлении WBC.

Напомним, ранее Геннадий Головкин анонсировал дату третьего боя против "Канело".