Головкин назвал дату третьего боя с Канело

Фото: instagram.com/@gggboxing

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин анонсировал третий бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, передаёт BaigeNews.kz.

"Надеюсь, увидимся 17 сентября!" - написал Головкин в Instagram.

Геннадий также выложил видео с моментами двух предыдущих боёв.

Напомним, первая встреча боксёров в ринге в сентябре 2017 года завершилась ничьей. В 2018 году двое судей из трёх отдали победу Саулю Альваресу. С того момента и начались разговоры о необходимости провести третий бой.

Головкин - действующий чемпион мира по версиям IBF, IBO и WBA. Ему 40 лет. За профи карьеру он провёл 44 боя, один проиграл, один завершил вничью, остальные выиграл, в том числе 37 нокаутом.

Альваресу 31 год, он абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе. На счету 61 бой, 57 побед, 39 нокаутов. Дважды проиграл и дважды свел бой вничью.