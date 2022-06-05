Голосует не только старшее поколение, но и молодёжь - международный наблюдатель о референдуме

Референдум в Казахстане стал необходим, потому что поменялось общество, считает международный наблюдатель от миссии наблюдателей от СНГ Дмитрий Кобицкий. Он отметил, что эта тенденция наблюдается на всём постсоветском пространстве, передаёт BaigeNews.kz.

"Это далеко не первый референдум в странах СНГ, именно конституционный. И, видимо, уже назрела необходимость изменений. Понятное дело, что большая работа прошла в Казахстане по определению, какие изменения должны быть в Конституции. Рабочая группа состояла исключительно из профессионалов, большого количества заинтересованных лиц. Это и представители парламента, и избирательных органов, и судебных, и общественных организаций. На сегодняшний день мы не стоим на месте, жизнь меняется: у подрастающего поколения уже совсем другие взгляды, другие требования к этой жизни. И это всё нужно отражать, в том числе и в главных документах наших стран, в конституциях", - сообщил Кобицкий.

Он рассказал, что с утра посетил участки референдума в Нур-Султане и увидел очереди из желающих проголосовать.