Голосование о допуске всех машин на Bus Lane завершили в Нур-Султане

Онлайн-голосование по использованию автобусных полос Bus Lane вне часов пик завершили в Нур-Султане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

"Большая часть опрошенных чаще всего пользуется общественным транспортом. Более 67% респондентов полностью поддерживают наличие отдельных полос на автодорогах города для общественного транспорта и такси. 14% также положительно относятся к этому вопросу", — говорится в сообщении акимата.

В акимате напомнили, что в рамках пилотного проекта по проспекту Абылай хана, на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса внедрили специально выделенную автобусную полосу с ограничением времени работы вне часов пик. Автомобилям запрещено передвигаться по автобусной полосе с 07.30 до 9.30, а также с 17.00 до 20.00.

Отметим, в Нур-Султане прорабатывается возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням. Городским акиматом ведётся планомерное увеличение количества автобусных полос. На сегодняшний день число Bus Lane увеличено на 26 улицах города.

